Vetrine spaccate e furti, lo sfogo della commerciante: "Più volte in pochi mesi, non ce la faccio più"

"Più volte in pochi mesi, con le ultime due a distanza di tre settimane, non ce la faccio più": è sconfortata Caterina Ansaldi, titolare del negozio di souvenir Genova Experience, che ha subito diversi danni nei suoi punti vendita in via San Lorenzo e in piazza De Ferrari, tra vetri rotti e furti, testimoniando l'allarme dei commercianti del centro storico e non solo.

Questa mattina, mercoledì 7 febbraio, un nuovo caso in via San Lorenzo, quando una dipendente del negozio si è accorta che la vetrina esterna era stata mandata in frantumi nella notte e, con la titolare, ha sporto denuncia in questura.

Ma il calvario era iniziato il 16 gennaio quando nella notte alcuni malviventi avevano sempre la stessa vetrina, rubando la merce esposta: tre felpe con il logo del pesto e una con il panorama della città. Tra vetro e abbigliamento, il danno si aggirava intorno ai 600 euro. In quel contesto, grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza cittadine, la polizia aveva rintracciato e denunciato due uomini. Ma oggi il nuovo danno. In più, venerdì scorso le vetrine erano state imbrattate con una scritta rossa, "no turist".

Andando indietro nel tempo, tra il punto vendita del centro storico e quello di piazza De Ferrari, Ansaldi ha contato almeno altri tre furti a negozio aperto tra settembre e novembre, con persone che si sono intrufolate e hanno rubato merce.

"Sono molto sfiduciata per il degrado degli ultimi tempi - denuncia la commerciante - ho scritto a tutti gli assessori e al sindaco Marco Bucci ma per ora non ho visto risultati. In più in piazza De Ferrari non posso non notare gli abusivi che vendono praticamente gli stessi articoli davanti alle mie vetrine, oltre il danno la beffa. Certo, quando succede qualcosa sporgiamo denuncia, ma la sensazione di impotenza è forte. E se questo succede in inverno, abbiamo paura per l'alta stagione".

Nonostante ciò, e malgrado furti e spaccate siano state un incubo per i commercianti del centro storico ma anche di certe zone del ponente specie tra l'estate e la fine dell'anno, Ansaldi non ha mai pensato di andare via: "No, trasferirmi mai. Ma sono davvero amareggiata".