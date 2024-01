Arrestano pusher e scoprono che anche il vicino di casa spaccia

Alla vista dei carabinieri si è messo in bocca le dosi di cocaina e crack, che stava spacciando nel centro storico, e si è dato alla fuga per non essere perquisito.

Raggiunto dai militari il 39enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

In seguito al sopralluogo nel suo alloggio, gli operatori hanno scoperto che anche il suo vicino di casa, un gambiano 49enne, era uno spacciatore e lo hanno denunciato.

La droga e i soldi proveniente dalla vendita degli stupefacenti sono stati sequestrati.