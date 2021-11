Rubano e-bike ma la rivendono alla proprietaria: 'beccati' dalla polizia

Una ciclista urbana si è trasformata in detective pur di riavere la sua e-bike. La donna si è rivolta alla polizia dopo aver trovato in vendita online la sua bici, rubata lunedì scorso, insieme ad altre due tutte del valore di qualche migliaia di euro, in una cantina del centro storico.

All'appuntamento, fissato dall'inserzionista a Voltri, si è presentata con gli agenti di polizia che hanno rintracciato nelle vicinanze i responsabii: tre 18enni incensurati, ora denunciati per furto in concorso.

Le bici sono ritornate ai legittimi proprietari.