Centro storico, l’allarme dei veterinari: «Esche per topi aperte, attenzione a cani e gatti»

Scatole con dentro topicida, quelle posizionate dal Comune per contrastare la piaga dei topi, aperte appositamente e veleno per strada: succede nel centro storico, e a lanciare l’allarme sono i veterinari della Clinica della Foce.

«Qualche buontempone ha deciso di aprire decine di scatole adibite alla derattizzazione in giro per la città vecchia - spiegano in un post condiviso sui social - Queste scatole contengono materiale blu o rosa che altro non è che veleno per topi. Può essere mortale anche per i cani e per i gatti».

I veterinari hanno condiviso l’avvertimento nel tentativo di arrivare a più persone possibile: il Comune è già stato avvisato dell’accaduto, e Amiu è già intervenuta per rimuovere le esche, ma la raccomandazione è quella di fare la massima attenzione nella zona che da piazza De Ferrari si inoltra verso il centro storico.