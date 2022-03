Sorpreso dai carabinieri con 20 grammi di hashish, 18enne arrestato

Un 18enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia, è stato arrestato per essere stato sorpreso dai carabinieri di Carignano con circa 20 grammi di hashish suddivise in dosi pronte alla vendita. In tasca anche 125 euro, probabile provento dell'attività di spaccio.

Il giovane è stato fermato nel corso di alcuni controlli anti-droga nel centro cittadino ed è stato perquisito. Dopo aver trovato le dosi di hashish i militari hanno perquisito anche l'abitazione trovando un bilancino di precisione e altro denaro contante.

Il ragazzo è stato messo agli arresti domiciliari in attesa di processo per direttissima.