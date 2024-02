Cedimento sulla strada a Murta, Romeo: "Urge intervento al più presto"

C'è un tratto di strada ceduto da tempo a causa di una frana, e i lavori per la messa in sicurezza tardano. Si tratta di via Massuccone Mazzini a Murta, su cui ora è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Ma per i residenti è un grande disagio, basti pensare che la strada è attualmente l'unica possibilità di accesso per gli abitanti di Murta. In più, ultimamente, gli uffici tecnici del Comune hanno descritto la situazione come "in rapido e progressivo aggravamento". Così il presidente del Municipio Valpolcevera, Federico Romeo, nei giorni scorsi dopo diversi sopralluoghi ha preso carta e penna e ha scritto al vicesindaco Pietro Piciocchi, con delega ai Lavori Pubblici, per chiedere una soluzione urgente.

La richiesta è di inserire nel piano triennale delle opere pubbliche un intervento di messa in sicurezza del tratto stradale: "Sono a chiederti di procedere al più presto con la previsione di un intervento di messa in sicurezza del tratto di ripristino della viabilità a doppio senso in modo da tutelare la piena mobilità dei cittadini che abitano oltre il cedimento".