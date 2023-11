Paura a Castelletto per le rapine agli studenti: "Indagini in corso"

Da diverse settimane c'è preoccupazione a Castelletto per la presenza di un rapinatore seriale che terrorizza gli studenti delle scuole, minacciati con un coltello per farsi consegnare del denaro. A partire da ottobre sono una dozzina gli episodi che sono stati denunciati alle forze dell'ordine con episodi molto simili tra loro con protagonista un uomo che viene descritto come 30enne con piercing e tatuaggio sul viso. Il tema è approdato anche in consiglio comunale.

Federica Cavalleri di Liguria al Centro ha presentato un'interrogazione chiedendo "all’assessore competente informazioni riguardanti i fatti di cronaca che hanno interessato il quartiere di Castelletto in riferimento alle minacce che alcuni studenti dei licei della zona hanno ricevuto da un rapinatore seriale”.

Sergio Gambino, assessore alla sicurezza del Comune di Genova, ha spiegato: "La questione è stata attenzionata ed è oggetto di discussione in un tavolo tecnico con la questura. Sono in atto indagini per individuare il soggetto e abbiamo messo a disposizione le nostre pattuglie della polizia locale che hanno aumentato i passaggi soprattutto nelle ore cruciali. Da una decina di giorni non ci sono stati episodi, ma continueremo con le indagini per trovarlo e con il presidio e non ci fermeremo finché non sarà trovato".