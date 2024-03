Giallo a Castelletto: 44enne trovato morto in strada pieno di lividi

Giallo a Castelletto. Un uomo di 44 anni è stato trovato morto in strada all'incrocio tra via Lorenzo Costa e via Oberto Cancelliere intorno alle ore 21:30 di domenica 3 marzo 2024. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno anche cercato di rianimarlo dopo aver chiamato i soccorsi.

Sul posto il 118 ha inviato l'ambulanza 827 della Squadra Emergenza e l'automedica Golf 4, per l'uomo però non c'era più nulla da fare. A Castelletto sono intervenuti sia gli agenti della Polizia Locale che quelli della Polizia di Stato con la scientifica. La vittima, infatti, presentava diversi ematomi sul corpo e sono quindi stati avviati i necessari accertamenti sulle cause del decesso.

Nella serata di domenica ha perso la vita anche una donna di circa 70 anni in via Archimede a San Fruttuoso dopo essere stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada (a questo link la notizia).

