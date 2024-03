Incidente mortale: donna travolta e uccisa mentre attraversa la strada

Una donna di circa 70 anni è stata travolta e uccisa da una persona alla guida di un'automobile. È successo intorno alle ore 19 di domenica 3 marzo 2024 in via Archimede a San Fruttuoso sotto la pioggia battente in una giornata di maltempo e allerta gialla. Dai primi accertamenti sembra che la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 e l'ambulanza 825 della Squadra Emergenza. Le condizioni della donna sono sembrate subito molto gravi, il personale medico ha cercato di rianimarla per oltre un'ora, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. In via Archimede, che al momento risulta chiusa al transito, è presente la polizia locale con le pattuglie di zona e l'antinfortunistica per i necessari accertamenti sulla dinamica e per i rilievi.

Al momento non sono note le generalità della vittima.

