Topo di cantine pizzicato in pieno giorno grazie alla segnalazione di un cittadino

Ha scassinato la saracinesca di un garage ed è entrato in una cantina, ma è stato notato da un cittadino che ha chiamato la polizia.

Gli agenti hanno sorpreso il 25enne, in pieno giorno, in via Brignole de Ferrari a Castelletto, mentre rovistava in un armadio: non c'è stato tempo per scappare con il bottino; il topo di cantine è stato arrestato per tentato furto e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il giovane ladro, infatti, aveva in mano un coltello a serramanico: è stato processato per direttissima questa mattina.