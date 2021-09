Camera da letto in fiamme, in salvo un anziano

Ricoverata per accertamenti anche una vicina di casa per aver respirato i fumi

/ Via Francesco Sivori

Incendio in un appartamento questo pomeriggio, a cavallo dell'ora di pranzo, in via Sivori a Castelletto.

Per cause ancora da accertare, un rogo è divampato in una camera da letto al primo piano di una palazzina.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo dopo alcune ore di lavoro, e due ambulanze per trasportare in codice verde due persone al Villa Scassi, leggermente intossicati. Si tratta di un anziano residente nell'appartamento e di una vicina di casa.