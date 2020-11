Fa scoppiare una rissa in un bar, fermato con lo spray urticante

I carabinieri hanno dovuto fare ricorso allo spray urticante per fermare un soggetto, che aveva dato vita a una rissa all'interno di un bar di Casella. È successo nel corso della mattinata di mercoledì 4 novembre 2020. Sul posto sono intervenute le pattuglie delle stazioni carabinieri di Savignone e Casella.

Giunti sul posto, i militari sono stati minacciati verbalmente dall'uomo, che ha opposto attiva resistenza. A causa dello stato di alterazione psicofisica dell'uomo, i carabinieri hanno richiesto l'intervento di personale medico, che ha somministrato dei calmanti al 37enne.

In caserma, lo stesso ha continuato a minacciare i carabinieri, proseguendo nella sua condotta e tentando atti di autolesionismo, impediti dai militari. Identificato in un 37enne gravato da numerosi pregiudizi di polizia, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e dopo le formalità è stato trasferito nel carcere di Marassi.