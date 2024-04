Urla in casa, vicino chiama i carabinieri che vengono aggrediti

Paura all'interno di un palazzo nella zona di Carignano. Un residente ha sentito delle urla all'interno di un'altra abitazione e ha immediatamente allertato la centrale operativa dei Carabinieri. Sul posto è stata inviata una pattuglia del Nucleo Radiomobile.

All'interno una coppia, non convivente, che stava litigando in maniera violenta, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. I militari hanno evitato che la situazione potesse degenerare.

L'uomo, un 40enne con precedenti e affidato in prova ai servizi sociali, ha però reagito malissimo alla richiesta di mostrare i documenti. Ha infatti spintonato e minacciato i carabinieri ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

