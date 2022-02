Quaranta dosi nascoste negli slip, spacciatore arrestato dalla polizia locale

Notte di lavoro per la polizia locale che poco prima delle 2 è stata chiamata a intervenire in piazza Caricamento dove un 26enne si aggirava con fare sospetto.

Fermato e perquisito, il giovane gambiano è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish divisi in 40 stecche e nascosti negli slip. In tasca quaranta euro in contanti, probabilmente ricavati dall'attività di spaccio.

Gli agenti del reparto sicurezza urbano lo hanno arrestato e accompagnato in questura dove è stato piantonato per tutta la notte.

Questa mattina, sabato 12 febbraio, è stato processato per direttissima.