Rischia di annegare in mare: 26enne rianimato, gravissimo al San Martino

Un ragazzo straniero di 26 anni ha rischiato di annegare tra Boccadasse e Capo Santa Chiara. Non è ancora chiara la dinamica di quanto è successo, ma poco prima delle ore 13 di sabato 1 luglio 2023 è stato notato il giovane in difficoltà nei pressi degli scogli, forse dopo un tuffo per fare snorkeling

È stato recuperato da un bagnino e portato a riva dove sono arrivati i soccorritori inviati dal 118 con automedica Golf 1 e le ambulanze della Croce Bianca Genovese e della Croce Oro Sampierdarena.