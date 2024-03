Allarme abbandoni in aumento: "Al canile Monte Contessa più di 150 cani su 90 stalli"

Gli abbandoni di animali di affezione aumentano in tutta Genova e il canile di Monte Contessa sta esaurendo gli spazi, ospitando già più cani rispetto a quelli per i quali è predisposto.

La situazione è stata affrontata in consiglio comunale da Cristina Lodi (Azione), membro della commissione Benessere animali, dopo un sopralluogo: "Il canile ha 90 stalli - spiega - però a oggi ci sono più di 150 cani, per cui alcuni sono stati messi obbligatoriamente insieme valutando ovviamente la compatibilità, il che non è facile perché abbiamo una cinquantina di cani mordaci, che dovrebbero essere seguiti con attenzione, ma siccome siamo quasi al doppio della capienza degli stalli diventa davvero difficile anche per gli operatori farsi carico di tutto il lavoro".

Un problema complesso che riguarda anche i cani non ancora arrivati nella struttura: "Ci sono dieci rinunce in lista di attesa - dice ancora Lodi - cioè persone che vogliono lasciare il proprio cane perché non riescono a occuparsene".

Quel che è certo è che gli abbandoni di cani sono aumentati nell'ultimo periodo, come conferma anche l'assessora agli Animali Francesca Corso: "La situazione è molto grave - ha detto - perché rispetto al passato sono aumentati gli abbandoni, i cani trovati vaganti, quelli trovati legati davanti al canile. Poi ci sono animali trovati senza microchip e altri che non si possono dare in adozione".

I numeri dell'emergenza: 17 arrivi a marzo, con il canile sanitario pieno per oltre il doppio

Per dare un'idea, il canile sanitario, che dovrebbe servire per curare e isolare gli animali appena arrivati, è pieno per oltre il doppio, dunque non può garantire la sua funzione originaria.

Fornendo qualche numero, la situazione solo di questi ultimi giorni lascia intravedere un quadro di emergenza: dal 1 all'8 marzo, come comunicato dall'assessora, sono entrati sei cani in attesa di essere trasferiti. Il 9 marzo sono nati diversi cuccioli, in custodia attendendo l'intervento di Asl. L'11 marzo la struttura ha preso in custodia, dopo l'arresto del padrone, un cane meticcio e quattro pitbull. Poco dopo sono stati sequestrati altri cani trovati vaganti e successivamente un altro pitbull, un meticcio, un dogo argentino e infine altri cani presi in custodia dopo uno sfratto. Per un totale, solo in questi primi giorni di marzo, di circa 17 cani in entrata.

"Per quanto il personale stia portando avanti un ottimo lavoro sul fronte delle adozioni - ha detto Corso - questa proporzione tra arrivi e uscite non regge, anche perché molti cani sono complicati, sono adulti e dunque non sono la prima scelta di chi vuole adottare, e abbiamo anche morsicatori di livello 3, considerati quasi irrecuperabili".

Le ipotesi per risolvere il problema: dai contatti con altri canili all'ampliamento di Monte Contessa

Come fare? Una delle strade che si stanno seguendo consiste nel contattare altri canili in modo da portare alcuni cani in strutture meno piene. Ma non è facile: "Abbiamo contattato canili a Ventimiglia, Albenga, Savona, Finale Ligure, La Spezia, Alessandria e Asti, ma hanno dato tutti risposta negativa. Siamo in contatto con l'Emilia Romagna per poter ospitare i cani più difficili in strutture con comportamentalisti".

L'altra strada è quella dell'ampliamento del Monte Contessa: "Abbiamo scritto alla direzione Opere pubbliche per chiedere come procedere per valutare un ampliamento, se possiamo presentare un progetto noi internamente o se possiamo incaricare un esterno, perché se gli abbandoni continuassero non sarebbe più una situazione gestibile solo con gli aumenti degli stanziamenti al canile: ci va una struttura più grande".

Nel frattempo non si fermano i contatti con Asl e i gestori del canile: un'altra riunione si terrà nei prossimi giorni, infine gli esiti saranno comunicati in un'apposita commissione.