Pastore tedesco scappa terrorizzato dal tuono e finisce in un canale: salvato dai vigili del fuoco

È stato il maltempo a spaventare, nella mattina di lunedì, un pastore tedesco di nome Kira.

Il cane, terrorizzato per il forte rumore di un tuono, si è infilato in un canale che terminava con un pozzo alto circa un metro e mezzo, in via Stallo. I proprietari hanno provato a recuperare la loro Kira, ma senza successo.

Sono così arrivati i vigili del fuoco: il recupero non è stato semplice perché lo spazio per operare era limitato e la cagnolona, spaventata, era di indole mordace. È stata quindi essenziale la padrona che, accompagnata nel canale, è riuscita a tranquillizzare Kira e metterle la museruola. A quel punto è stato così possibile imbragarla e issarla dal pozzo.

Uscita con le sue zampe dal tunnel, sembra in buone condizioni di salute.

Non è stato l'unico animale a fuggire spaventato dal temporale di questa mattina: un altro cagnolino è stato salvato in autostrada da alcuni operai. L'animale, probabilmente spaventato dal temporale, era fuggito da casa ed è stato notato in una galleria tra Rapallo e Lavagna da alcuni automobilisti che hanno lanciato l'allarme.