Cane libero aggredisce Yorkshire al guinzaglio

Tanto spavento per la proprietaria di uno Yorkshire, tenuto regolarmente al guinzaglio e aggredito da un cane libero.

Ad intervenire, in soccorso del cane piccola taglia, la Croce Gialla soccorso animali che denuncia: "Ecco di nuovo ad occuparci di un fenomeno che, purtroppo, sempre più spesso si verifica. I nostri amici pelosi non tenuti in sicurezza.



Mi riferisco alla pessima abitudine di alcune persone di tenere liberi i propri cani esponendoli, in tal modo, ad un doppio pericolo, quello di poter essere investiti da un veicolo o quello di poter incontrare altri cani ed attaccarli.



Questa è la sorte toccata al nostro amico yorkshire, a spasso - al guinzaglio - con la sua amica umana, ed attaccato da un cane libero e non controllato. Al di là degli aspetti legali che ne scaturiscono, si pone un discorso di sicurezza e di responsabilità. Siamo intervenuti in emergenza e dopo aver stabilizzato il cagnotto, lo abbiamo portato alla Clinica Veterinaria più vicina. Questa volta è andata bene...ma gente...meditate!"