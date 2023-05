Si tuffa e batte la testa: giovane turista in ospedale

Nel pomeriggio di sabato 6 maggio un ragazzo di 12 anni in vacanza con i genitori si è tuffato in mare a Camogli dalla battigia. Il fondale era però molto basso in quel punto e il ragazzino ha battuto la testa.

Sul posto, intorno alle ore 15:15 sono intervenuti i soccorsi con automedica Golf 6 e ambulanza della Croce Verde di Camogli.

A causa del trauma cranico riportato è stato disposto il trasporto d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Martino di Genova per i necessari accertamenti.