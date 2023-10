VIDEO | "Calcinacci dal viadotto A10 a Varazze": l'allarme è virale, ma è Ceriale ed è un cantiere

Hanno fatto paura a molti cittadini quegli "sbuffi" grigi sotto le corsie dell'autostrada A10, come se qualcosa si stesse sgretolando facendo cadere calcinacci. E il video è diventato virale in breve tempo: "Attenzione - è il messaggio che spesso accompagna le immagini - succede al viadotto di Varazze", al confine tra la Città Metropolitana di Genova e la provincia di Savona, con svariati inviti a condividere perché sussisterebbe il rischio crollo.

Le condivisioni su social e WhatsApp si contano a migliaia, ma attenzione: innanzitutto non si tratta di Varazze bensì di Ceriale, ben più a ponente. Infine, Autostrada dei Fiori comunica che la caduta dei calcinacci altro non è che l’attività controllata dell’idrodemolizione per l’installazione delle nuove barriere di sicurezza in un’area di cantiere interdetta la traffico.

"In relazione al video attualmente diffuso su alcuni canali social da cui sembrerebbero cadere alcuni calcinacci dal viadotto Ceriale lungo la autostrada A10 Savona-Ventimiglia tra gli svincoli di Borghetto Santo Spirito e Albenga - spiega AutoFiori in una nota - precisiamo che siamo in presenza di un’area di cantiere interdetta al transito dei veicoli ove sono in corso le operazioni di demolizione controllata dei calcestruzzi delle solette e dei cordoli (idrodemolizione) ai fini dell’installazione delle nuove barriere di sicurezza".

Il cantiere è operativo dallo scorso 4 ottobre e l'attività è prevista fino a metà dicembre 2023: "Per demolire il cordolo e la parte più superficiale della soletta, consentendo quindi la ricostruzione della base su cui poggeranno le nuove barriere, è stato scelto di utilizzare la tecnica dell’idrodemolizione che impiega acqua ad alta pressione, a circa 1200 bar, e che provoca nei punti ove il calcestruzzo è meno compatto, locali distacchi controllati di materiale" spiega AutoFiori.

L'area di cantiere, spiega l'azienda, è presidiata anche nella parte sottostante il viadotto da personale addetto al controllo delle operazioni affinché sia sempre tutelata la sicurezza per l’ambiente circostante ed evitato l’accesso all’area ai non addetti ai lavori.