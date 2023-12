Pezzo di marmo pericolante, transenne in tribunale

Nei giorni di processo per il crollo del ponte Morandi, quella strettoia è un via e vai di avvocati, testimoni e magistrati. Questa mattina, giovedì 14 dicembre, fortunatamente non erano previste udienze e nessuno stava entrando nella tensostruttura del tribunale di Genova dove stava per crollare una lastra di marmo da una colonna del primo piano di Palazzo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno 'sfogliato' la colonna per rimuovere i detriti che sarebbero potuti precipitare, collocato le transenne e messo in sicurezza la zona. Da oggi al tendone si accede dal lato opposto, appunto, per motivi di sicurezza.

Il dirigente amministrativo del tribunale Claudio Camanini ha inviato una lettera al ministero per chiedere di finanziare l'intervento di restauro di tutto il porticato e a gennaio dovrebbero partire i lavori. Informata dell'accaduto anche soprintendenza essendo il palazzo vincolato dalle Belle arti.