Trovato cadavere in un casolare sulle alture genovesi

Macabro ritrovamento a Quarto alta, sulle alture del levante genovese. Un uomo, di cui non si conosce al momento l'identità, è stato trovato morto nei pressi di un casolare sabato 13 febbraio 2021 da un escursionista, che ha subito dato l'allarme.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e il personale del 118. Del ritrovamento è stato informato il magistrato di turno, che potrebbe decidere di disporre l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

Stando a quanto appreso, il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Come tutte le alture genovesi, negli ultimi mesi la zona è stata più frequentata del solito, dunque appare strano a una prima analisi come il decesso sia emerso solo dopo qualche tempo.

Le indagini serviranno per fare luce su questo e altri aspetti. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di un senza tetto, stroncato da un malore.