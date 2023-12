Cabine telefoniche rimosse, sparisce anche il punto bookcrossing

Appartenevano a un mondo che non esiste più, ma in alcuni casi erano state trasformate in opere sociali. Stiamo parlando delle vecchie cabine telefoniche, coinvolte da tempo in una maxi operazione di rimozione dalle strade italiane, come deciso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

A San Gottardo, a pochi passi da via Piacenza, una delle cabine era stata trasformata in un punto di bookcrossing, molto apprezzato dai residenti del quartiere che lo utilizzavano per scambiare libri e anche per leggere, dato che c'è anche una panchina in legno con le luci. Con amarezza, però, i cittadini hanno scoperto che nelle scorse ore la cabina è stata rimossa.

Sul gruppo social di quartiere 'Noi di Genova - San Gottardo' si è scatenato il dibattito dopo che una residente ha postato una fotografia di quello che resta, amarezza e sconcerto sono i sentimenti più diffusi tra i commenti di tanti cittadini che avevano apprezzato il progetto nato dalla sinergia tra diverse realtà lo scorso mese di maggio. Qualcuno aveva già preparato alcuni volumi da portare nella cabina per metterli a disposizione della collettività, altri si chiedono perché non sia stata preservata in quanto punto di riferimento per la zona.

La cabina era stata trasformata in un punto per il bookcrossing nei mesi scorsi dal collettivo spontaneo @Greenova161 insieme al Laboratorio Sociale Occupato Autogestito Buridda e il collettivo di Firenze Criticity, specializzato in opere di riqualificazione di spazi inutilizzati per restituirli alla collettività. La modernità, però, non fa sconti. Cabina rimossa, ormai ci sono gli smartphone. Che non prevedono il bookcrossing.