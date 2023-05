I 'parassiti' si appropriano di una cabina telefonica ma è un'opera sociale

Una vecchia cabina telefonica nel quartiere di San Gottardo, a pochi passi dal palazzo di via Piacenza recentemente devastato da un grosso incendio, è stata trasformata in un punto di bookcrossing con annessa panchina in legno dotata di luci per agevolare la lettura in qualsiasi orario. Le lampadine sono alimentate da un piccolo pannello solare e si accendono la sera dopo aver immagazzinato la luce nel corso della giornata. Chiunque può portare un libro, fermarsi a leggere o fare uno scambio. L'iniziativa ha riscosso un grande successo tra gli abitanti del quartiere e le fotografie del 'prodotto finale' hanno cominciato a circolare anche sui gruppi di quartiere attivi di Facebook. Il progetto nasce dalla sinergia tra diverse realtà, un vero e proprio 'featuring' se dovessimo scegliere un termine musicale.

Dagli alberi alla riqualificazione urbana: l'impegno di Greenova

Tra le realtà coinvolte c'è anche @Greenova161, il collettivo spontaneo attivo a Genova da circa un anno che si occupa di realizzare azioni di 'guerrilla gardening' coinvolgendo la cittadinanza. Nelle scorse settimane Genova Today aveva raccontato la loro storia e la diatriba a distanza con il Comune. Il gruppo, formato da quattro ragazzi, si occupa infatti di piantare alberi in giro per la città per sensibilizzare alle tematiche ambientali e combattere il riscaldamento globale. Tutto avviene con dei blitz notturni, e senza autorizzazione, per "denunciare" le mancanze della pubblica amministrazione sul verde urbano, motivo per cui si era diffuso il timore che il Comune potesse sradicare gli alberi piantati, circa una ventina.

Come è nato il progetto

A raccontare la genesi di questo nuovo progetto è proprio Vincenzo di Greenova. Ai nostri microfoni spiega: "Il mese scorso, nel mezzo della questione legata agli alberi, abbiamo cominciato a pensare alla creazione di una rete di associazioni e realtà attive sulle tematiche ambientali, e non solo. Abbiamo così preso contatti con il Laboratorio Sociale Occupato Autogestito Buridda che ci ha fornito il suo supporto e ci ha proposto di conoscere alcuni ragazzi di Firenze del collettivo Criticity (https://criticity.org/), che aveva in programma un'azione di riqualificazione urbana proprio nella città di Genova. Loro - prosegue Vincenzo - sono un gruppo che comprende grafici, progettisti e designer. Portano avanti azioni di 'parassitismo urbano', vanno a riqualificare spazi che fanno parte della quotidianità e che si incontrano ogni giorno per strada ma che sono di fatto inutilizzabili o inutilizzati. Ponteggi ai quali vengono appese delle piccole mensole su cui gli operai possono mangiare durante la pausa pranzo, riconversione di cabine telefoniche, transenne bianche e rosse trasformate in panchine smontabili e molti altri esempi di questo tipo. In poche parole riconvertire spazi che di fatto non hanno una funzione utile alla cittadinanza, restituendoli alla collettività e alla città".

La scelta del quartiere

Da questo primo contatto nasce quindi una collaborazione, che porta alla riconversione in punto bookcrossing della cabina telefonica di San Gottardo: "Quartiere scelto non a caso - spiega ancora Vincenzo di Greenova - perché il Buridda si appoggia anche alla realtà sociale del Pinelli, che si è fatto portavoce delle istanze del quartiere dopo la nota questione dell'incendio del palazzo. Si è scelta quindi una zona da rivitalizzare. Tra venerdì 28 e domenica 30 aprile sono arrivati a Genova i ragazzi di Criticity e in questi tre giorni abbiamo ideato questo progetto che è stato poi ovviamente realizzato, dal punto di vista pratico, proprio da loro, esperti della materia con diversi blitz a Firenze e in altre città della Toscana. Noi ci abbiamo messo l'idea di restituzione alla comunità, ma il grande merito per il prodotto finale va a loro. Siamo contenti che sia stato apprezzato da molti residenti della zona".

Il 'parassitismo urbano'

All'interno della cabina telefonica, dotata di tavolini e mensole per i libri, si legge: "Lascia, prendi, leggi. Il parassitismo urbano si è riappropriato dello spazio urbano. Come agenti estranei e antagonisti sfruttiamo la cabina telefonica per immaginare e costruire un'alternativa d'uso in un corpo urbano obsoleto e abbandonato. Proponiamo una visione di città e di abitare alternativa, conviviale e trasformativa". Il simbolo della zecca è quello utilizzato dai ragazzi di Criticity ed è presente anche il logo di Greenova.