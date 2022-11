Peste suina, nuovo caso a Busalla: il totale sale a 70 in Liguria

Un nuovo caso di peste suina è stato riscontrato nelle ultime ore a Busalla, il tredicesimo nel Comune dall'inizio dell'emergenza. La comunicazione arriva dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Le positività riscontrate in Liguria dal 27 dicembre 2021 al 24 novembre 2022 salgono quindi a 70, 125 invece i casi accertati in Piemonte per un totale di 195 nella cosiddetta 'zona di protezione'.

Busalla raggiunge quindi Campo Ligure e Rossiglione tra i comuni della nostra regione dove sono stati riscontrati più casi, 13 positività accertate per ciascuno. Dopo l'allarme lanciato da Coldiretti sulle difficoltà del piano di abbattimento Regione Liguria ha allentato i vincoli nelle zone di caccia.

I casi riscontrati in Liguria, la lista dei Comuni

Busalla (13), Campo Ligure (13), Campomorone (2), Casella (1), Genova (1), Isola del Cantone (5), Masone (1), Mignanego (10), Ronco Scrivia (8), Rossiglione (13), Serra Riccò (3).