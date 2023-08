Escursione si trasforma in tragedia, scivola in un dirupo e muore

È stato individuato, ma non ancora recuperato, l'uomo di 87 anni, disperso nei boschi del parco dell'Antola, nella zona di Bastia, dal tardo pomeriggio di domenica 27 agosto 2023 nell'entroterra di Busalla. La zona è particolarmente impervia e per recuperare l'anziano potrebbe intervenire l'elicottero.

Finché il medico non darà il suo responso non ci sarà l'ufficialità del decesso. Ma il corpo è stato avvistato in fondo a un dirupo e sembrano non esserci speranze che l'anziano possa essere ancora vivo. Ampia mobilitazione per le ricerche. Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino con le unità cinofile.

Secondo quanto appreso l'uomo avrebbe preso un sentiero per una passeggiata e poi sarebbe sparito nel nulla, il telefono cellulare è rimasto accesso, ma squillava a vuoto.