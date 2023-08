Disperso nei boschi: ricerche in corso per un 87enne

Ricerche in corso nel tardo pomeriggio di domenica 27 agosto 2023 nell'entroterra di Busalla. Un uomo di 87 anni risulta disperso nei boschi del parco dell'Antola, nella zona di Bastia.

Ampia mobilitazione per le ricerche. Sul posto, ha riferito la centrale operativa dei pompieri poco prima delle ore 19, stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino con le unità cinofile, impiegato anche l'elicottero Drago dei pompieri per monitorare la situazione dall'alto.

Secondo quanto appreso l'uomo avrebbe preso un sentiero per una passeggiata e poi sarebbe sparito nel nulla, il telefono cellulare è accesso, ma squilla a vuoto. La speranza è quella di trovare l'anziano prima che le condizioni meteo possano precipitare. Ricordiamo che in tutta la Liguria c'è l'allerta arancione per temporali fino alle ore 15 di lunedì 28 agosto.