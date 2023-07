Bus con climatizzatori guasti, Ugl Fna pronta allo sciopero: "Ogni anno la stessa storia"

Mezzi Amt dotati di climatizzatori guasti, ma che vengono comunque utilizzati generando un microclima non idoneo per autisti e passeggeri: è la denuncia di Ugl-Fna che si dichiara pronta allo sciopero.

"Ogni anno la stessa storia - tuona il segretario regionale del sindacato Roberto Piccardo - nonostante in questi cinque anni l'amministrazione abbia investito molto e sia stato rinnovato il parco mezzi, come è possibile ritrovarsi sempre in questa situazione?".

Ugl è andata con termometri digitali a bordo dei mezzi: la temperatura sulle vetture senza aria condizionata dalle 11 alle 17 circa "supera i 43 gradi, è indecente! Nel 2023 si utilizzano ancora vetture vecchie di vent'anni fa per sopperire alle molte macchine ferme. È evidente che c'è un problema. Bisogna intervenire immediatamente affinché l'estate prossima non sia nuovamente così".

Il sindacato chiama in causa la gestione dell'azienda, ma in ogni caso chi paga sono i lavoratori: "Siamo certi che nessun dirigente lavorerebbe in un ufficio senza aria condizionata durante la stagione più calda e senza riscaldamento durante l'inverno, perché dunque dobbiamo accettare che siano gli autisti a continuare a subire?

A questo punto abbiamo attivato la procedura di raffreddamento, andremo verso lo sciopero. Non vogliamo puntare il dito contro nessuno ma resta il fatto che non è colpa di autisti e operai se ci sono vetture ferme perché mancano i ricambi, o se non arrivano in tempo utile".