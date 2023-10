L'attentatore di Bruxelles sarebbe stato a Genova: appare in un video

Il terrorista che ieri sera ha ucciso due persone a Bruxelles sarebbe passato da Genova.

Abdeslam Lassoued, tunisino di 45 anni, considerato il probabile attentatore per la sua radicalizzazione islamica, ha rivendicato l'attacco e la sua appartenenza all'Isis con un video pubblicato sul profilo facebook appartenente ad un certo Slayem Slouma (forse uno pseudonimo).

Nel suo discorso, in arabo, il terrorista dice di aver sparato a due persone per ''vendicare i musulmani e che viviamo e moriamo per la nostra religione''. "Sono un mujahiddin dello stato islamico, che vi piaccia o no. Viviamo per la nostra religione e moriamo per questa stessa religione", dice.

E proprio dallo stesso profilo social arriva la testimonianza che l'attentatore sarebbe transitato da Genova: ci sarebbe un video di due anni fa che lo ritrae in piazza Della Vittoria. Al momento la pagina del presunto attentatore è stata oscurata dal gestore del social, ma arriva la conferma dalla digos che il video è originale e che si sta verificando l'esistenza di tracce terroristiche in città.

Questa mattina, martedì 17 ottobre, i media belgi hanno riportato che il sospetto terrorista sarebbe stato ucciso dalla polizia in un bar di Schaerbeek, a pochi chilometri dalla capitale. Dopo una ricerca durata tutta la notte l'uomo è stato catturato con un conflitto a fuoco di pochi secondi. Abdesalem Lassoued è ora ricoverato in rianimazione in un ospedale della capitale belga.