Tenta di rubare cellulare a turista francese, 17enne arrestato dalla polfer

Il giovane si trovava a bordo di un Intercity diretto a Milano quando all'altezza di Brignole ha chiesto al viaggiatore di dargli il telefono per connettersi a internet. Al rifiuto del turista il ladro lo ha aggredito ma è stato arrestato da un poliziotto che stava per entrare in servizio