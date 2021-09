Latitante da oltre un anno, arrestato in stazione

A finire in manette è stato un 36enne originario della provincia di Milano, condannato dal tribunale di Lodi a 8 mesi di reclusione

Era riuscito a rendersi irreperibile per oltre un anno, ma un normale controllo di polizia, nel pomeriggio di venerdì 10 settembre 2021, ha posto fine alla sua latitanza. A finire in manette è stato un 36enne originario della provincia di Milano, condannato dal tribunale di Lodi a 8 mesi di reclusione per furto aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti della Polfer, durante i servizi di controllo del territorio, lo hanno fermato nell'atrio della stazione di Genova Brignole appena sceso da un treno, e dopo le verifiche sulla sua identità, è emerso il provvedimento di cattura.

Al termine degli accertamenti, il 36enne, già gravato da altri precedenti di polizia, è stato condotto nel carcere di Marassi dove sconterà la pena.