Teppisti in azione: incendiato magazzino del Comune

Sembra a tutti gli effetti una bravata quella messa in scena da quattro ragazzini nella notte. E però, poteva avere gravi conseguenze. Intorno alle 2 di notte il gruppo di giovani è stato visto, in via Tanini a Borgoratti, annodare una maglietta in cima a un bastone, appiccare il fuoco e poi lanciarla dentro a un magazzino del Comune.

Dentro al deposito c'erano attrezzi e pneumatici e l'incendio della gomma avrebbe potuto dare origine a un rogo devastante. È stata la chiamata di una residente, che ha assistito alla scena, a evitare il peggio. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e delle volanti.

L'identificazione dei teppistelli è affidata alla polizia di Stato.