Presa a schiaffi e a calci da cinque coetanee per un ragazzo conteso

Violento regolamento di conti fra ragazze fra Brignole e Borgo Incrociati. È successo intorno alle 17.30 di venerdì 5 febbraio 2021. Protagoniste della vicenda cinque giovani, di cui una maggiorenne e una tredicenne. Ad avere la peggio è stata un'altra ragazza, rea di aver messo gli occhi su un ragazzo.

Dalle parole si è presto passati ai fatti: la vittima è stata presa a schiaffi e a calci. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno telefonato al 112. Sul posto è intervenuta la polizia, che, una volta ricostruita la vicenda, ha denunciato quattro ragazze, mentre la quinta non è imputabile in quanto di età inferiore ai quattordici anni. La vittima, per fortuna, non ha avuto bisogno di essere portata in ospedale.

L'episodio è avvenuto due giorni prima della Giornata nazionale contro il bullismo, che si è celebrata domenica. Anche il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha ricordato la ricorrenza, rivolgendosi ai giovani. «Non siete soli - ha detto Toti, non dimenticatelo, e denunciate ogni forma di violenza e prevaricazione, sempre. Perché nella vita, così come dietro a uno schermo, chi si atteggia da prepotente è in realtà il primo dei deboli, a ogni età. E a ogni età può essere sconfitto».