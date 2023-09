Trovato ordigno bellico nel greto del torrente

L'allarme è scattato domenica pomeriggio verso le 17, a Voltri, quando un cittadino ha visto un oggetto sospetto nascosto tra la ghiaia, nel greto del torrente Cerusa, e ha chiamato i soccorsi.

Effettivamente si trattava di un ordigno con tutta probabilità risalente alla seconda guerra mondiale: la zona è immediatamente stata transennata dalla polizia di Stato e nella notte la bomba è bonificata per mezzo di esplosione controllata sul posto, durante la notte. L'operazione è stata condotta in sicurezza dagli artificieri della polizia di Stato e non sono stati rilevati danni a cose o persone.

Per consentire lo sminamento, sul posto è intervenuta anche la polizia locale che ha chiuso via Camozzini al transito veicolare e pedonale tra il civico 27 e il bivio per via Crevari, dalle 2,50 alle 3,15 del mattino.