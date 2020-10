Bus in fiamme a Bolzaneto, intossicato il conducente

Autobus Amt in fiamme questa mattina a Bolzaneto. L'incendio è divampato prima delle 8 quando il mezzo pubblico si trovava in via Reta. A dare l'allarme è stato il conducente.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, mezzi del 118 e polizia locale. Mentre i pompieri si sono occupati di domare le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo, il dipendente di Amt è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Avviati accertamenti per chiarire le cause del rogo.