Calci e pugni ai poliziotti, è evaso dai domiciliari

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 25enne algerino per i reati di evasione e di violenza e minacce a pubblico ufficiale. Nel tardo pomeriggio di lunedì 5 aprile 2021 in via Reta a Bolzaneto i poliziotti del commissariato Cornigliano hanno deciso di fermare due soggetti, che, alla vista della volante, si sono dati a precipitosa fuga.

Dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto solo uno dei due uomini, che ha opposto una violenta resistenza al controllo, colpendo gli operatori con calci e pugni.

Dagli accertamenti successivi è emerso che il soggetto è pregiudicato per i reati di furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale, ha in atto la misura degli arresti domiciliari e si è allontanato dalla sua abitazione senza giustificato motivo in orari non consentiti. È stato inoltre sanzionato perché non indossava la mascherina.

Il magistrato ha fissato per questa mattina la direttissima.