Nasconde cocaina nella sigaretta elettronica, arrestato

Poco dopo le 22 di venerdì 29 dicembre gli operatori di una volante, transitando in via Pastorino a Bolzaneto, hanno assistito a una compravendita di sostanze stupefacenti in mezzo alla strada.

Alla vista degli agenti, acquirente e cedente si sono separati, quest'ultimo si è nascosto nel parcheggio di un supermarket per poi tentare una veloce fuga mentre i poliziotti sequestravano al cliente la dose appena acquistata (0,56 grammi di cocaina).

Inseguito e raggiunto poco distante, il 30enne ha reagito spintonando e aggredendo gli agenti. Durante la colluttazione è caduta a terra la sua sigaretta elettronica contenente, nel suo interno cavo, 6 involucri di cocaina per un peso complessivo di 3,74 grammi. Nelle tasche dell'uomo anche 515 euro.

Dopo l'arresto, il trentenne è stato processato per direttissima questa mattina.