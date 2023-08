Accoltellato da uno sconosciuto, in codice rosso all'ospedale

"Sono stato accoltellato in strada da uno sconosciuto". Questo è quanto ha riferito ai soccorritori un uomo soccorso in gravi condizioni a Bolzaneto, in via Pasquale Pastorino. È successo nella notte, poco dopo le ore 23 di venerdì 11 agosto 2023.

L'automedica Golf 1 e le ambulanza della Croce Rosa Rivarolese e della Croce d'Oro di Manesseno intervenute sul posto hanno trasportato il ferito in codice rosso, per dinamica, all'ospedale San Martino di Genova. Non sarebbe in pericolo di vita.

Ai soccorritori ha raccontato di essere stato accoltellato da uno sconosciuto mentre stava tornando a casa. Saranno le forze dell'ordine a cercare di fare luce su quanto accaduto attraverso i necessari accertamenti.