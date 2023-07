Meteo Liguria: arriva un po' di sollievo dal caldo con il ritorno al bollino verde

Ancora due giornate di bollino giallo per caldo, poi a Genova la situazione tornerà alla normalità. La svolta è arrivata con il bollettino di oggi, mercoledì 19 luglio: dapprima per domani, 20 luglio, si prevedeva addirittura il bollino arancione sul capoluogo ligure, poi il cambio di passo con le nuove previsioni. Il livello di allerta rimane giallo anche domani e la buona notizia è che venerdì 21 si passerà addirittura al verde.

Per quanto riguarda la situazione oggi, alle 14 è prevista una temperatura di 28 gradi, con una massima percepita di 33. Domani si partirà con 27 gradi fin dalle 8 del mattino, che diventeranno 28 alle 14, per una temperatura massima percepita di 33 gradi. Andrà meglio venerdì, con 27 gradi alle 8 che rimarranno tali anche alle 14, per una temperatura percepita di 32 gradi.

In compenso Genova è l'unico centro monitorato in Italia che oggi mantiene il bollino giallo, insieme a Bolzano: le altre 25 città registrano tutte bollino rosso o arancione.