Goliardata a Boccadasse, "lo sciatore" danneggia la passerella per disabili

Prima le risate, poi le lacrime (di coccodrillo).

Per una "goliardata", o forse per un addio al celibato, un ragazzo è stato lanciato in mare a Boccadasse sugli sci, ma la pista utilizzata era la passerella installata dal Municipio per consentire anche ai disabili di raggiungere il bagnasciuga. La pedana è stata danneggiata e ora bisognerà intervenire per farla tornare agibile alle carrozzine.

A denunciare l'atto vandalico è il consigliere del Municipio VIII Medio Levante, Matteo Furia, che ricopre la carica di capogruppo con delega in materia di Fragilità e Disabilità: "La passiera sulla quale queste persone incivili si divertono, credendo di essere sulla neve, è stata installata affinché le persone con problemi motori possano recarsi al mare con la propria sedia a rotelle - ha scritto sulla sua pagina Facebook - il Municipio Medio Levante è chiamato a continua manutenzione...sono senza parole!".

Sul fatto è intervenuta anche la presidente del Municipio, Anna Palmieri: "Questa passiera serve per le persone con problemi motori a recarsi con la propria sedia a rotelle al mare. Come Municipio dobbiamo fare continua manutenzione e la proloco Boccadasse e l'associazione Wall of dolls hanno obbligo di tenere aperto in estate la loro sede per i disabili se dovessero recarsi al mare e poi qualcuno si diverte così".

Chissà che i membri dell'allegra banda ora non si improvvisino manutentori per sistemare il danno fatto.