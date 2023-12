I ladri arrivano all'ora di cena: appartamento sottosopra, indaga la scientifica

Sono arrivati all'ora di cena perché i proprietari erano fuori e per entrare in casa hanno sforzato una porta finestra. Quello che hanno lasciato dietro di loro è il caos, tanto che i residenti non hanno ancora finito la conta degli ammanchi e di quanto gli è stato portato via di denaro e gioielli.

Se ne sono accorti quando hanno fatto rientro nel loro appartamento in via Bettolo e lo hanno trovato con i mobili aperti, i cassetti rovesciati, oggetti spaccati per terra. Anche per la scientifica intervenuta dopo la chiamata al 112 della famiglia, ci sarà un gran lavoro da fare per cercare di recuperare le impronte e risalire all'identità dei malviventi.

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie si alza il livello di allarme per i furti in casa, perché i ladri - diversamente da una buona percentuale di popolazione - non vanno in vacanza, ma anzi approfittano dell'assenza degli abitanti per saccheggiare case incustodite. Chiedere ai vicini di monitorare l'appartamento o installare sistemi di videosorveglianza possono essere due buoni deterrenti.