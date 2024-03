Aspettano che esca dal supermercato per picchiarlo, due arresti

Una rissa scoppiata davanti a un supermercato si è conclusa con due arresti e un ferito, refertato con 21 giorni di prognosi. È successo poco dopo le 16.30 di lunedì 11 marzo 2024 in via Maritano a Bolzaneto. Sul posto, oltre alle volanti della polizia, è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra di Fegino.

Due uomini, di 59 e 63 anni, hanno avvicinato un 63enne, che stava entrando all'interno di un supermercato, chiedendogli prima una sigaretta e poi degli spiccioli. Al suo rifiuto hanno cominciato a insultarlo, tentando anche di colpirlo con un calcio.

Il malcapitato a quel punto si è diretto verso l'ingresso del negozio e, pensando che i soggetti sconosciuti si fossero allontanati, ha proceduto con gli acquisti. All'uscita però, nei pressi del parcheggio, i due lo stavano attendendo.

Dapprima gli hanno lanciato una lattina di birra, poi lo hanno colpito con calci e pugni, facendolo rovinare a terra, e infine lo hanno colpito con un coltellino all'altezza dell'addome, fortunatamente senza provocare ferite da taglio.

La volante di zona ha bloccato i due uomini, rintracciati poco distante dopo essersi allontanati a seguito dell'intervento dell'addetto alla sicurezza del supermercato, che ha interrotto l'aggressione.

Il 63enne è stato trasportato presso l'ospedale Villa Scassi dal quale è stato dimesso con una prognosi di 21 giorni, mentre i due, arrestati per lesioni aggravate, sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura dove sono stati trattenuti in attesa del giudizio per direttissima, previsto per la mattinata odierna.