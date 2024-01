Calza della Befana con droga e cellulare: lancio in carcere intercettato

Calza della Befana piena di droga e telefoni. Sabato 6 gennaio 2024 gli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Marassi hanno intercettato il lancio indirizzato ai detenuti. Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Polizia Penitenziaria, spiega: "Il lancio, dal lato dello stadio, non ha oltrepassato il muro di cinta, conteneva venti grammi di cocaina, 50 grammi di hashish, due schede sim e un telefonino. I colleghi hanno sequestrato il contenuto e bonificato l'area".

Un episodio che, secondo Pagani: "Conferma l’assoluta necessità di predisporre una pattuglia che vigili l’esterno del muro di cinta. Evidentemente non è bastato il sistema di videosorveglianza e alzare la rete presso l’area passeggi della seconda sezione. Oggi, tra l'altro, il carcere di Marassi conta 660 detenuti a fronte di una capienza di 450; con queste condizioni potrebbero determinarsi situazioni ad alto rischio e i lanci potrebbero moltiplicarsi".

Il segretario della Uil Polizia Penitenziaria affronta poi altri problemi: "Il 2023 è stato un anno orribile in Italia. Ci sono stati 68 suicidi fra i detenuti e uno fra gli appartenenti al corpo e ben tre omicidi (19 giugno a Velletri, 13 Settembre a Marassi e 19 dicembre a Viterbo). Il 2024 si apre nel peggiore dei modi con sommosse, suicidi e morti quantomeno dubbie. Se il grado di civiltà di un Paese si misura dalle carceri, continuiamo a pensare di non esagerare descrivendo la situazione penitenziaria attuale paragonabile a teatri di guerra. Proprio dove si rinchiudono le persone per rieducarle al rispetto della legge e della civile convivenza, vengono quotidianamente oltraggiati diversi principi costituzionali, con buona pace per l’esempio che dovrebbero dare le istituzioni".

