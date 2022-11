Barriere fonoassorbenti, commissione a Tursi con audizione del comitato

Oggi, lunedì 14 novembre, alle ore 14.30 è in programma la Commissione 5 Territorio e Politiche per lo sviluppo delle vallate presso la Sala consiliare di Palazzo Tursi - Albini per affrontare il tema del Piano sostituzione barriere fonoassorbenti autostradali. Sono previste audizioni.

All'appuntamento parteciperà anche il Comitato Barriere Genova e sarà presente anche Aspi. La precedente commissione era saltata proprio per l'impossibilità di Aspi a partecipare in presenza. Il comitato ha già preparato un elenco di domande per le varie zone. L'appuntamento è davanti a palazzo Tursi alle ore 14.15.

Aspi nel frattempo ha reso noto il piano per le barriere fonoassorbenti. I prossimi step realizzativi vedranno investimenti per oltre 25 milioni di euro, che riguarderanno tratte particolarmente critiche dell'autostrada A7 e A10. Nello specifico, dalla seconda metà di novembre verranno avviati i lavori di riqualifica delle barriere sulle rampe 1, 2/8 e 7 del nodo aeroportuale in A10.

Entro la fine del 2022 continueranno inoltre i lavori di riqualifica in A7 con il ripristino della galleria fonica di Bolzaneto e nel primo trimestre del 2023 toccherà invece alle altre aree comprese tra la A7 e i due allacciamenti con A10 e A12, dove verranno progressivamente riqualificate sia le barriere integrate che le gallerie foniche presenti nella carreggiata sud.

Sono in corso, infine, varie interlocuzioni con le istituzioni territoriali per l'avvio delle procedure preliminari relative alla consegna dei lavori in corrispondenza del viadotto San Pietro, sulla carreggiata sinistra dell'autostrada A10 tra Voltri e Pegli. È già allo studio, attraverso ulteriori verifiche tecniche, la calendarizzazione degli interventi successivi.