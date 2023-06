Marciapiedi con barriere architettoniche, in Bassa Val Bisagno interventi in arrivo

Nelle scorse settimane Gabriele Ruocco, consigliere municipale della Bassa Val Bisagno per la Lista Rosso Verde, aveva presentato un'interrogazione a risposta scritta sollevando il problema della presenza di barriere architettoniche in via Fereggiano all'altezza del civico 8, un problema per disabili in carrozzina, soggetti con difficoltà motorie (anche temporanee) e genitori con passeggini.

La giunta ha risposto attraverso il presidente del Municipio Angelo Guidi: "Comunico che è sicuramente necessario garantire a tutti i cittadini la mobilità sui marciapiedi, attraversamenti pedonali o fermate bus. In alcuni tratti di via Fereggiano verranno effettuati degli interventi di manutenzione nel mese di Luglio 2023 con asfaltatura, intervento capitalizzazione Aster 2023. Sarà cura del Municipio programmare e progettare questo intervento anche in base ad altre richieste di abbattimento di barriere architettoniche in corso sul territorio municipale"

Il consigliere Ruocco commenta: "Le barriere architettoniche sono ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Sono soddisfatto che anche grazie a questa interrogazione l’amministrazione municipale abbia preso in considerazione di intervenire per risolvere questa criticità".