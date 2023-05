Stazione di Nervi, ancora troppe barriere architettoniche

Ancora troppe barriere architettoniche nella stazione di Nervi che impediscono di utilizzare correttamente un binario su due. L'argomento è stato affrontato in consiglio comunale da Federica Cavalleri (Liguria al Centro): "Ci sono arrivate tante sollecitazioni da parte di persone disabili che fanno fatica a raggiungere i binari. Il problema riguarda anche le famiglie che hanno bambini su passeggini e carrozzine. Genova punta sul turismo e i turisti che vengono nella nostra città sono aumentati, ma allora bisogna porre maggior attenzione dove ci sono difficoltà di questo tipo". La richiesta di Liguria al Centro, nello specifico, è avviare una serie di incontri con Ferrovie dello Stato per poter risolvere il prima possibile i problemi non solo nella stazione di Nervi, ma anche nelle altre.

L'assessora alle Politiche Sociali Lorenza Rosso ha risposto sottolineando che, per quanto riguarda la stazione ferroviaria di Nervi, il binario 1 (direzione levante) è adesso completamente accessibile. I problemi però si riscontrano sul binario 2, quello che porta verso il centro città: "Stiamo procedendo, con la collaborazione della apposita Consulta che è già stata coinvolta per l’accessibilità sul binario 1, per avere un confronto formale con Ferrovie. L'azienda infatti non ha ancora provveduto a soddisfare le indicazioni della Consulta per arrivare a una soluzione condivisa con l’amministrazione che consenta un abbattimento delle barriere esistenti sul binario che porta in direzione ponente".