Fa cadere un motociclista e fugge: patente ritirata a un 21enne

Rintracciato dalla polizia locale il pirata della strada che giovedì scorso aveva urtato un motociclista facendolo cadere in via Barabino, nel quartiere della Foce.

Il 36enne, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice giallo, si è rotto la tibia e ha ricevuto 40 giorni di prognosi. Il personale del nucleo infortunistica della polizia locale ha acquisito le immagini di una telecamera di video sorveglianza di un farmacia vicina al luogo dell'incidente da cui ha ricavato il modello e la marca dell'auto.

A seguito di una breve indagine che ha permesso di ricostruire il percorso del mezzo, gli agenti hanno individuato anche la targa e si sono presentati a casa del proprietario. Alla guida dell'auto il giorno dell'incidente c'era il figlio 21enne.

Per il giovane è scattata la denuncia per non aver prestato soccorso alla persona ferita e, come previsto dal codice della strada, il ritiro della patente.