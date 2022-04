Movida, 7.500 euro al bar chiuso dal Comune per rumore

Un bar del centro storico dovrà essere risarcito di 7.500 euro per la chiusura stabilita dal Comune con un'ordinanza anti modiva. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale dopo aver accolto la contestazione degli esercenti.

Secondo il Tar il Comune ha agito basandosi su riferimenti generici come segnalazioni dei residenti, foto e video che rigurdano l'intera zona e fanno riferimento a diversi locali coinvolti; impossibile, dunque, stabilire quelli meritevoli di temporanea chiusura.

Il bar in questione è stato chiuso per 30 giorni e si è visto ridurre per sei mesi l'orario serale con apertura dalle 3 alle 21 disposta da Tursi con un'ordinanza anti movida rumorosa e assembramento che è stata annullata dal Tar.

In caso di rumori e disagi creati dalla movida notturna nel centro storico di Genova, il "gestore del locale non può vigilare e intervenire nei confronti delle persone che fanno schiamazzi o disturbano nella pubblica via fuori dal suo esercizio commerciale"; è quanto si legge nella sentenza.