Lo sportello bancomat gli mangia la carta: calci e pugni per entrare negli uffici

Lo sportello bancomat gli ha trattenuto la carta e lui ha dato in escandescenze, tanto che è stato necessario chiamare la polizia.

È successo in via Pastorino a Bolzaneto, nella serata di mercoledì 10 gennaio.

Secondo quanto ricostruito un giovane di 20 anni è andato a prelevare alle Poste, vedendosi però 'mangiare' la carta dallo sportello bancomat.

Essendo successo in un orario in cui gli uffici erano chiusi al pubblico il ragazzo ha iniziato a tirare calci e pugni vicino alla porta d'ingresso. Per calmare gli animi è servito l'intervento della polizia.