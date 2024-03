Autostrade, venerdì prima di Pasqua da bollino rosso

Si prospetta un pomeriggio difficile venerdì 29 marzo 2024 secondo le previsioni di Autostrade sulla rete ligure. Nella fascia oraria dalle 16 alle 19 sono attesi tempi di percorrenza molto superiori rispetto alla media, quindi bollino rosso, in entrambe le direzioni di A7, A10, A12 e A26.

I primi bollini rossi compaiono già nella fascia oraria tra le 13 e le 16 sull'A7 in direzione Genova, sull'A10 verso Savona, sull'A12 verso Sestri Levante e sull'A26 verso Genova. Insomma le prime ore della mattina sembrano le migliori per mettersi in viaggio, impegni vari permettendo.

C'è anche da dire che in molti useranno il treno per spostarsi per le vacanze pasquali e che sulle autostrade la maggior parte dei cantieri sono stati rimossi. Tuttavia sono molti gli italiani che si metteranno in viaggio e le previsioni di Autostrade mirano proprio a cercare di prevedere gli orari con i flussi di traffico più intensi.